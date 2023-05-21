В КБР отметят 159-ю годовщину окончания Кавказской войны

На постаменте памятника "Древо жизни" в Нальчике зажгли 101 свечу и возложили цветы, там же состоялся концерт старинной адыгской песни

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) проходят траурные мероприятия, посвященные 159-й годовщине окончания Кавказской войны. На постаменте памятника "Древо жизни" в Нальчике зажгли 101 свечу, возложили цветы, там же состоялся концерт старинной адыгской песни, в Национальном музее КБР открыта выставка, в городах и районах республики проходят памятные вечера, сообщает корреспондент ТАСС в воскресенье.

В День памяти адыгов - жертв Кавказской войны (1817-1864), который в республике ежегодно отмечается 21 мая, к памятнику "Древо жизни" глава КБР Казбек Коков, председатель парламента КБР Татьяна Егорова, премьер-министр республики Алий Мусуков, представители общественных, религиозных объединений, жители республики и гости региона возложили цветы. Ровно в полдень, как и во всех остальных регионах страны и мира, где 21 мая вспоминают скорбную дату, объявили минуту молчания, а представители духовного управления мусульман совершили поминальный обряд.

"В очередной раз на этом святом месте сегодня мы чтим память тех, кто в результате Кавказской войны потерял если не жизнь, то Родину. Мы склоняем головы перед теми, кто воевал на полях сражений этой самой кровопролитной и самой продолжительной войны в истории, <...> и пусть такое больше никогда не случится, ни с одним народом, живущим на этой земле", - сказал президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков, обращаясь к собравшимся возле монумента "Древо жизни".

Являясь порождением сложных, противоречивых процессов эпохи геополитического противостояния ведущих государств XIX века, Кавказская война привела к большим жертвам среди адыгов, многие были вынуждены покинуть свою историческую родину, отметил Казбек Коков, в своем обращении к жителям республики. "Тяжелейшие испытания того трагического периода не сломили наших предков. Благодаря силе духа, мужеству, мудрости и дальновидности они сумели выжить, перевернуть страшную страницу истории, остаться верными сделанному однажды судьбоносному выбору, сыгравшему важнейшую роль для будущего адыгского этноса. Благодаря этой преемственности адыги сохранили свое достоинство, продолжили жить и созидать на родной земле, сберегли язык, культуру, самобытные традиции и обычаи и сегодня строят свое будущее в единой многонациональной семье народов нашей великой страны", - говорится в сообщении.

Адыги (черкесы) - общее название народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ставропольском крае. В 1992 году Верховным Советом КБАССР был учрежден День памяти адыгов - жертв Кавказской войны, он был объявлен в регионе нерабочим.