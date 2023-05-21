На месте нацистского концлагеря Терезин в Чехии почтили память жертв Холокоста

В церемонии приняли участие руководители страны, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны, представители действующих религиозных конфессий и еврейских организаций

ПРАГА, 21 мая. /ТАСС/. Церемония почтения памяти жертв Холокоста состоялась в воскресенье в музейно-мемориальном комплексе, расположенном на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Терезин в одноименном городе на северо-западе Чехии. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

В церемонии почтения памяти приняли участие руководители Чехии, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны, представители действующих в стране религиозных конфессий и еврейских организаций. С речью выступил президент страны Петер Павел. Он выразил поддержку Украине и осудил действия РФ. Глава государства, согласно агентству, отметил, что жизнь чехов и всех европейцев значительно усложнили негативные экономические и социальные последствия военного конфликта.

В церемонии почтения памяти были задействованы представители посольств стран антигитлеровской коалиции. Между тем, как отметило агентство, российские и белорусские дипломаты не получили приглашения второй год подряд из-за ситуации на Украине.

Терезин, узников которого Советская армия освободила 9 мая 1945 года, был крупнейшим концентрационным лагерем на чешской территории в период гитлеровской оккупации. С 1941 года и до конца Второй мировой войны в Европе через него прошли более 155 тыс. евреев, 117 тыс. из которых погибли.

Церемония почтения памяти жертв Холокоста в эти майские дни ежегодно проходит в музейно-мемориальном комплексе города Терезин. В этом году она состоялась в 77 раз.