Пережившие атомную бомбардировку прокомментировали саммит G7

По их мнению, саммит лидеров стран Группы семи обманул надежды на отказ от ядерного оружия

ХИРОСИМА /Япония/, 21 мая. /ТАСС/. Состоявшийся в городе Хиросима саммит лидеров стран Группы семи (G7) обманул надежды на осуществление отказа от ядерного оружия. Соответствующее заявление в воскресенье огласили в ходе пресс-конференции представители Национальной японской ассоциации "Нихон хиданкё", которая объединяет различные организации "хибакуся" (людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).

"[Саммит] обманул надежды на отказ от ядерного оружия и стал площадкой для обсуждения разжигания войны в условиях ядерного сдерживания и под ядерным зонтиком. Это вызывает у нас чувство стыда и злости, - приводит заявление "Нихон хиданкё" агентство Kyodo. - Ядерное оружие не может сосуществовать вместе с человечеством, оно является абсолютным злом, и избавление от него должно быть первостепенной задачей".

Представители ассоциации также упрекнули лидеров G7 в том, что они не уделили достаточно времени обсуждению своих впечатлений от посещения мемориального Музея мира. "В таком случае зачем было проводить саммит в Хиросиме?" - выразили недоумение пережившие бомбардировку.

19 мая генеральный секретарь "Нихон хиданкё" Суэити Кидо заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что не страны G7, а ООН должна выступать в качестве организации, которая находит пути решения мировых конфликтов, поскольку "семерка", по его мнению, фактически представляет собой объединение союзников ядерных держав.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия. В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.

Джо Байден, принявший участие в саммите, стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму. Однако, как и Барак Обама, побывавший здесь в 2016 году, извинений за атомные бомбардировки он не принес. В памятной книге Музея мира он оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.