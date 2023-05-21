Роспотребнадзор рекомендовал свердловчанам сократить время пребывания на улице из-за смога

Жителей региона также призвали использовать респираторы и маски в случае выхода на улицу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: сократите время пребывания на улице, воздержитесь от прогулок с детьми, откажитесь от занятий спортом на свежем воздухе, используйте маски и респираторы при выходе на улицу, не открывайте окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку, не носите контактные линзы, старайтесь больше пить, промывайте глаза, нос и горло, откажитесь от курения. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - говорится в сообщении.

В управлении также сообщили, что зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в городах Березовском и Верхней Пышме. Исследования воздуха в регионе продолжаются.

В Telegram-канале Минздрава региона отметили, что в связи с ситуацией с лесными пожарами и задымленностью в части муниципалитетов главным врачам дано поручение обеспечить в круглосуточном режиме незамедлительное оказание медпомощи гражданам, обращающимся из-за обострений заболеваний органов дыхания. "При наличии медицинских показаний обеспечить госпитализацию в круглосуточный стационар, а также эвакуацию в лечебные учреждения города Екатеринбурга. Кроме того, незамедлительно и безотлагательно обеспечить актуализацию списков и активное приглашение лиц, страдающих хроническими заболеваниями легких и болезнями системы кровообращения, для проведения внепланового диспансерного осмотра", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения области Андрея Карлова.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург накрыл смог и запах гари. По данным регионального главка МЧС, за прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 12 природных пожаров, при этом продолжают действовать 32 пожара, из них 12 локализованы.