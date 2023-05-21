Эксперт: строительство соборной мечети в Крыму стало возможно для татар только при РФ

Бывший депутат крымского парламента Энвер Абдураимов отметил, что при Украине такое было невозможно в том числе из-за "националистического формата поведения" руководства

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Строительство соборной мечети в Симферополе показывает разницу отношения к крымским татарам в России и на Украине, поскольку Киев не позволял возвести мечеть. Об этом ТАСС заявил бывший депутат крымского парламента Энвер Абдураимов.

"Крымским татарам, я сам помню, очень нужно было сформировать возможность иметь соборную мечеть в Крыму. Ее годами, десятилетиями невозможно было построить. Причины были разные, не будем их обсуждать, но этого не сделали. Не было политической воли, на Украине позволить построить мечеть принципиально не хотели. Сегодня же в России строительство мечети в Крыму почти закончено. Поверьте, для всех крымских татар, как бы они ни относились к происходящему, это знаковое событие", - сказал Абдураимов.

Общественник подчеркнул, что построить соборную мечеть в Крыму при Украине было невозможно в том числе из-за "националистического формата поведения" руководства страны. "Для Украины любые национальности вторичны, кроме украинской. И в конечном итоге крымские татары, я чувствовал всегда, были для Киева объектами политических интриг. <...> В России сама система выстроена так, что любые национальности имеют такие же права, как и русские, не имеют никаких ущемлений. Я же вижу, что очень много военных, много сотрудников полиции, ФСБ разных национальностей. Понятно, что у России совсем другие методы", - подчеркнул собеседник агентства.

В пятницу о необходимости скорейшего завершения строительства соборной мечети в Симферополе заявил президент РФ Владимир Путин.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. По словам зампредседателя Совета крымских татар при главе Республики Крым, ректора Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова, мечеть будет открыта через три-четыре месяца.