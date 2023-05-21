На трассе Екатеринбург - Алапаевск восстановили движение, приостановленное из-за пожара

В ГИБДД призвали водителей соблюдать ПДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Госавтоинспекция восстановила движение на участке трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск, перекрытое ранее из-за задымления в результате верхового лесного пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства региона.

"Движение открыто. Соблюдайте ПДД и будьте внимательны за рулем", - говорится в сообщении. Движение было ограничено с 143-го по 145-й км.

Ранее ГИБДД также призвала водителей временно воздержаться от поездок по автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, где возникла плохая видимость из-за задымления от пожаров, в результате чего столкнулись порядка 10 автомобилей, 1 человек погиб, 8 пострадали.