Беженец рассказал, что ВСУ "вытравливали" из укрытий жителей Артемовска слезоточивым газом

Он считает, что их хотели "или забрать, или расстрелять"

ЛУГАНСК, 21 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных силы Украины (ВСУ) "вытравливали" из укрытый жителей Артемовска (украинское название - Бахмут), применяя слезоточивый газ и дымовые шашки. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье рассказал житель Артемовска Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР при содействии бойцов ЧВК "Вагнер".

"Вытравливали из подвалов. В подвал соседнего дома украинская армия шашки дымовые бросала, газом слезоточивым травила, чтобы люди вышли из укрытия", - сказал он. По его мнению, их или забрать хотели, или расстрелять. "В том подвале была и девочка-подросток. Ей лет 15", - добавил Виталий.

В воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.