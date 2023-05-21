В Москве 22 мая ожидается облачная погода

Воздух прогреется до 22 градусов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза, а также до плюс 22 градусов ожидаются в Москве 22 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 11 градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Ветер восточный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.