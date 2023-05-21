21 мая, 14:45

В Москве 22 мая ожидается облачная погода

Воздух прогреется до 22 градусов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза, а также до плюс 22 градусов ожидаются в Москве 22 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до 11 градусов тепла.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.

Ветер восточный 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация