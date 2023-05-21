В Петербурге стартовал велофестиваль La Strada

На старт вышли порядка 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Велофестиваль La Strada стартовал в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе организатора спортивных массовых мероприятий "Лиги героев", на старт вышли порядка 5 тыс. человек, среди которых оказались как профессиональные спортсмены, так и любители.

"На старт велофестиваля La Strada вышло около 5 тыс. человек, впервые в этом сезоне участникам доступно два формата заезда. Первый - соревновательная велогонка на 40 км и 80 км для тех, кто уверенно преодолевает большие расстояния на велосипеде. Второй формат - велофестиваль с дистанцией 20 км, который стартовал перед основным заездом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что участников велогонки ждет профессиональное судейство и строгий регламент, в то время как формат фестиваля подразумевает легкую велопрогулку продолжительностью около часа для тех, кто впервые участвует в мероприятии. Маршруты обоих форматов проходят по живописным местам исторического центра города, начиная от Исаакиевской площади и охватывая Дворцовую, Петроградскую, Воскресенскую и Смольную набережные, а также Стрелку Васильевского острова.

"В прошлом году я принимала участие в гонке La Strada на 40 км. Думала, что будет сложно, но оказалось все настолько здорово и эмоционально, что в этом году я заявилась уже на максимальную дистанцию - 80 км. Велогонка La Strada очень интересна своим городским форматом - это такое удовольствие проехать по центру Санкт-Петербурга с ветерком и почувствовать атмосферу спортивного праздника. Плюс - это, конечно, уникальная возможность выйти на один старт как профессионалам, так и любителям", - приводит пресс-служба слова российской биатлонистки, чемпионки мира в индивидуальной гонке Екатерины Юрловой-Перхт.

Организаторы также отмечают, что для участников велофестиваля подготовлены уникальные медали финишеров, а участникам велогонки достанутся еще и памятные футболки. Победителей и призеров велогонки ожидает праздничная церемония награждения с кубками, дипломами и подарками. В фан-зоне мероприятия, которая расположилась на Исаакиевской площади, созданы зоны технического обслуживания, а также организованы разноформатные развлекательные точки.