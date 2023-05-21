В Софии прошла многотысячная антивоенная акция

Выступающие настаивали, чтобы Болгария оставалась в зоне мира и не принимала участия в военных конфликтах

СОФИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Многотысячная антивоенная акция под лозунгом "Болгария - зона мира" прошла в воскресенье в Софии и других городах страны.

"Мы здесь, чтобы защитить мирную Болгарию. Наш поход - за мир и против войны. Не президент, не правительство и не парламент, а болгарский народ должен высказать свою позицию о войне и мире", - заявил на митинге Нако Стефанов, один из организаторов акции.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий в Софии, выступающие настаивали, чтобы Болгария оставалась в зоне мира и не принимала участия в военных конфликтах, настаивали на суверенитете страны в вопросах внешней политики, на закрытии военных баз НАТО, против евроатлантической ориентации страны и Стамбульской конвенции, за сохранение семейных ценностей.

В ходе митингов у Национального дворца культуры и на площади перед парламентом страны сотни участников акции оставляли свои подписи под предложением о проведении референдума "за мир и суверенитет", решение которого должно защитить Болгарию от участия в вооруженных конфликтах и даст возможность болгарскому народу самостоятельно решать важнейшие проблемы своего будущего.

Участники прошли по центральным улицам столицы к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны. Инцидент произошел у здания представительства Европейской комиссии в Софии, которое забросали яйцами и емкостями с красной краской, одному из участников протеста данный "снаряд" с краской попал в лицо, помощь ему была оказана на месте. Полиция, обеспечивавшая безопасность массового события, в происходящее не вмешивалась.

Очередная акция "Болгария - зона мира" запланирована на 18 июня.