На Урале около 1,7 тыс. зрителей посетили инклюзивный фестиваль "Особый взгляд. Регионы"

Основной площадкой стал "Ельцин центр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Форум-фестиваль социального театра "Особый взгляд. Регионы", прошедший в этом году в Екатеринбурге, собрал около 1,7 тыс. зрителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин центра", который стал основной площадкой фестиваля.

"События крупнейшего инклюзивного смотра в уральском регионе посетили около 1 700 зрителей. Форум-фестиваль собрал в Екатеринбурге 250 участников и специалистов, работающих с темой инклюзии. Многие отметили высокое качество и насыщенность программы, особую творческую атмосферу единомышленников", - рассказали в пресс-службе.

В течение четырех дней в "Ельцин центре", театре юного зрителя и литературном квартале развернулись театральная, междисциплинарная и образовательная программы фестиваля.

В частности, были показаны девять спектаклей и пять арт-проектов на темы социальных дискриминаций и проблем современного общества, их представили коллективы из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Кургана, Тюмени, Казани и Москвы. "Формируя театральную программу, я исключила драматический театр. Социальный театр - это современный театр, эксперимент, это лаборатория театральных форм и социальных связей, он далеко впереди драматического театра. Хотелось и, кажется, удалось представить всю палитру социальных спектаклей региона", - приводит пресс-служба слова театрального критика и куратора театральной программы форума-фестиваля Елены Ковальской.

Также участники посещали лекции экспертов в области инклюзивных направлений, участвовали в различных творческих практиках, общались. "Вся программа была адаптирована для людей с нарушениями зрения и слуха - использовались жестовый язык и тифлокомментирование", - подчеркнули в пресс-службе.

В этом году фестиваль прошел с 18 по 21 мая. Первый форум-фестиваль "Особый взгляд" состоялся в октябре 2019 года в Москве, объединив 250 деятелей социального театра со всей России. В программу вошли 12 спектаклей государственных и независимых театров, которые посетили более 1,5 тыс. зрителей. Далее он также проходил в Казани и Санкт-Петербурге.