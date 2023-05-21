Прилепин начал проходить реабилитацию

В пресс-службе писателя отметили, что по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения на него, начал проходить реабилитацию. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Прилепина.

В пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателю провели очередную операцию, он находится в сознании.

"Захару Прилепину начали проводить реабилитационные мероприятия, в том числе присаживания с опусканием ног с постели", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнил собеседник агентства, в планах также расширение реабилитационных мероприятий с участием методиста лечебной физкультуры. По его словам, состояние Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он еще остается в палате интенсивной терапии.

Ранее писатель перенес два этапа операции на ногах.