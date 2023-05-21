В российских школах Байконура прошли последние звонки

Учебу завершили 230 одиннадцатиклассников

БАЙКОНУР, 21 мая. /ТАСС/. Последние звонки прошли в эти выходные в Байконуре - учебу в российских школах космограда завершили 230 одиннадцатиклассников. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"В школах города проходят последние звонки: в субботу они прозвенели в общеобразовательных школах, а сегодня выпускной состоялся в единственной в Байконуре детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ). Девятые классы наших школ в этом году окончили 327 ребят, одиннадцатые - 230", - сказали в администрации.

Детско-юношеская спортивная школа работает в Байконуре еще со времен первых космонавтов. "У нас сегодня 47 выпускников. Всего же в спортивных секциях школы занимаются 1,5 тыс. учеников. Для них организованы 11 отделений - это бокс, баскетбол, волейбол, каратэ, кикбоксинг, футбол, пауэрлифтинг, смешанное боевое единоборство ММА, самбо, тхэквондо и художественная гимнастика. Наши подопечные ежегодно участвуют в соревнованиях разного уровня, среди них есть чемпионы мира, Европы, Азии, победители Кубка мира", - отметила директор ДЮСШ Анна Устименко.

Она добавила, что в ближайших планах школы - открыть отделение большого тенниса. "Будем решать, чтобы [начать набор] до начала нового учебного года. Желающие найдутся", - добавила Устименко.

Выпускные прошли и для учащихся специализированных классов школ Байконура. Например, среднюю школу №4 окончили ученики класса "Пожарный кадет". Многие из них намерены связать свою жизнь с противопожарной службой - продолжить учебу в профильных вузах МЧС России, а затем нести службу в различных подразделениях ведомства, в том числе на комплексе "Байконур".

Комплекс "Байконур", который включает космодром и одноименный город, находится в аренде у России по соглашению, подписанному на тот момент президентами России и Казахстана Борисом Ельциным и Нурсултаном Назарбаевым 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. В городе работают семь российских школ, в которых занимаются более 4 тыс. учеников.