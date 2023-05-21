21 мая, 15:50

В Шахтерске ежедневно принимают до 100 переселенцев из Артемовска

© Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Вынужденным переселенцам помощь оказывается городскими властями и неравнодушными жителями города

ДОНЕЦК, 21 мая. /ТАСС/. Порядка 200 беженцев из Артемовска (украинское название Бахмут) проживают в пункте временного размещения (ПВР) в городе Шахтерске в Донецкой Народной Республике, где вынужденным переселенцам оказывают всю необходимую гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Прием беженцев в Шахтерске идет с января, здесь они для определенных проверок остаются только сутки. После их направляют в другие ПВР на территории Донецкой Народной Республики, а многие уезжают к родственникам. "Ежедневно мы принимаем порядка 100 человек. В настоящее время здесь расположились порядка 200 вынужденных переселенцев из Артемовска. Им (вынужденным переселенцам - прим. ТАСС) оказывается вся необходимая медицинская, психологическая и гуманитарная помощь", - сказала представительница ПВР Неля Ляшенко.

Вынужденным переселенцам помощь оказывается городскими властями и неравнодушными жителями Шахтерска. "Мы считаем своим долгом помочь жителям Артемовска, которые оказались в такой ситуации. Приносим еду, одежду, медикаменты", - рассказала местная жительница Анна.

"Мы безмерно благодарны, что в такую трудную минуту нас приютили. Во время эвакуации ничего с собой не успели взять, каждый как мог спасал свою жизнь. Слава богу, нас тут одели, накормили, спать место дали", - сказала жительница Артемовска Альбина. 

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© Информационное агентство ТАСС
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