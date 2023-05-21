Хайнань провел международный форум о создании зоны свободной торговли в рамках ВРЭП

В мероприятии приняли участие более 450 экспертов, дипломатов, представителей международных организаций и медиа

ХАЙКОУ, 21 мая. /ТАСС/. Отдел пропаганды южной китайской провинции Хайнань, китайская газета China Daily, а также отделение Китайского института по исследованию реформ и развития в этом регионе организовали в Хайкоу международный форум о создании зоны свободной торговли в рамках Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП). Об этом сообщила China Daily.

Как отмечает издание, в мероприятии под названием "Совместное строительство крупнейшей в мире зоны свободной торговли - Форум аналитических центров и СМИ в рамках регионального развития ВРЭП 2023" приняли участие более 450 экспертов, дипломатов, представителей международных организаций и медиа из Китая, а также Австралии, Великобритании, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Сингапура, Филиппин, Южной Кореи и Японии.

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель секретаря парткома провинции Хайнань, исполняющий обязанности губернатора провинции Лю Сяомин, главный редактор China Daily Цю Инпу, член постоянного комитета парткома региона, глава отдела пропаганды Ван Бинь, а также президент отделения Китайского института по исследованию реформ и развития на Хайнане Чи Фулинь.

Выступления участников

В своем выступлении Ван Бинь отметил, что в последние пять лет власти провинции Хайнань строго выполняли решения центрального правительства страны и содействовали строительству порта свободной торговли. Он указал, что провинция Хайнань продолжит взаимную интеграцию с ВРЭП, а также будет играть роль важной точки сопряжения между этим экономическим объединением и КНР.

Глава Отдела пропаганды подчеркнул, что регион сыграет свою роль в продвижении открытости Китая, в полной мере использует преимущества своего географического положения и создаст важный хаб сотрудничества между КНР и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он также отметил, что провинция Хайнань задействует свои ресурсные преимущества и приложит усилия для того, чтобы создать в рамках ВРЭП важную сферу сотрудничества в партнерских отношениях Китая и государств АСЕАН в области разработки ресурсов мирового океана. Как подчеркнул Ван Бинь, регион также планирует стать важным хабом по углублению гуманитарных контактов и культурных обменов.

Главный редактор China Daily Цю Инпу указал, что в этом году исполняется 10 лет концепции председателя КНР Си Цзиньпина о создании сообщества единой судьбы и его инициативе "Один пояс - один путь". Он отметил, что за прошедшие годы Китай сделал ряд практических шагов по развитию региональных обменов со странами ВРЭП и достиг практических результатов. Цю Инпу указал, что газета "Чайна дейли" будет всегда активно освещать строительство порта свободной торговли в провинции Хайнань и деятельность ВРЭП, а также содействовать региональным обменам и сотрудничеству.

Президент отделения Китайского института по исследованию реформ и развития на Хайнане Чи Фулинь указал, что межрегиональное развитие в рамках ВРЭП может стать ключом к решению множества проблем. Он также отметил, что необходимо содействовать сопряжению и взаимной интеграции ВРЭП и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ВПТПП). Чи Фулинь подчеркнул, что АСЕАН и Китай могут стать движущей силой ВРЭП, а зона свободной торговли между ними послужит важным фактором достижения целей этого более широкого экономического объединения.

Программа форума

Первое пленарное заседание форума прошло под темой "ВРЭП и региональное экономическое интеграционное развитие". В ходе него китайские и иностранные эксперты обсудили перспективы сотрудничества между ВРЭП и другими политическими и экономическими площадками и объединениями Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с АСЕАН, ВПТПП и форумом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кроме того, участники дискуссии рекомендовали уделить приоритетное внимание обеспечению стабильности цепочек поставок в рамках ВРЭП, а также привлечь в это объединение новые экономики Южной и Центральной Азии. Эксперты также отметили, что ВРЭП необходимо как можно скорее учредить секретариат для ускорения институционального развития.

В ходе второго пленарного заседания под названием "Китай - Япония - Республика Корея: экономическое и торговое сотрудничество в рамках ВРЭП" заместитель председателя комитета по экономике Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва Ся Дэжэнь призвал задействовать промышленную базу Северо-Восточного Китая и потенциал сотрудничества с Россией. Другие эксперты призвали как можно скорее активизировать трехсторонний диалог Китай - Япония - Республика Корея для обсуждения торгово-экономического сотрудничества, рассмотреть взаимное снижение ввозных пошлин, а также развивать взаимодействие в таких сферах, как здравоохранение и электронная трансграничная торговля, взаимное признание сертификатов, стандартов и профессиональных квалификаций.

Кроме того, одновременно с главной площадкой прошло три параллельных форума, участники которых обсудили вопросы ускорения получения дивидендов ВРЭП для увеличения темпов регионального экономического роста, совместное строительство зоны свободной торговли, а также роль СМИ в содействии развитию ВРЭП.