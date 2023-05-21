В Карелии стартовал третий сезон уборок "Чистая Арктика"

Добровольцы расчищают археологический памятник "Беломорские петроглифы", урочище Растьнаволок и территорию водопада "Воицкий падун"

ТАСС, 21 мая. Третье лето уборок в Арктике началось в воскресенье, в День полярника, в Карелии. В планах до декабря провести 30 экспедиций, охватив очисткой в два раза больше территорий российского Севера, сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"В планах этого года - охватить в два раза больше территорий российского Севера и вернуть их в экосистему Арктики. За этими показателями - работа тысяч добровольцев проекта со всей страны, личная вовлеченность руководителей регионов, а также поддержка крупных компаний, деятельность которых тесно связана с Арктикой. Благодаря единению этих усилий мы с уверенностью можем заявлять, что проект из года в год набирает обороты и становится самой масштабной общественной инициативой по очистке арктических земель", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, чьи слова приводит пресс-служба.

В мае-ноябре более 30 экспедиций пройдут во всех девяти арктических регионах страны. В Карелии в воскресенье добровольцы "Чистой Арктики" приступили к работам в археологическом памятнике "Беломорские петроглифы": продолжена расчистка экотроп и туристических стоянок от валежника и отходов. На южном побережье Белого моря в урочище Растьнаволок волонтеры занялись разбором оставленных промышленных отходов. Уборку также проводят в районе водопада "Воицкий падун", где планируется благоустроить верхнюю часть водопада и создать смотровую площадку. Планируется, что работы в Беломорске будут завершены до конца мая, у водопада "Воицкий падун" добровольцы пробудут до середины июня.

"Старт третьего сезона в День полярника весьма символичен. И хоть мы сегодня не на Северном Полюсе, но мы находимся на самой южной точке арктической зоны и помогаем природе Арктики возвращать ее первозданную красоту и чистоту. От имени нашей команды открыто заявляю, что в этом году мы также удвоим и количество участников. В планах и новые точки, которые появятся в самых отдаленных уголках Арктики", - добавил руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" Андрей Нагибин.

О проекте

Цель проекта - очистка арктических территорий от отходов, образовавшихся после интенсивного освоения Арктики в советский период, с участием добровольцев не только из России, но и других стран. За два сезона "Чистой Арктики" было очищено 110 га арктической земли и убрано более 5 тыс. тонн отходов. Участие в проекте приняли более 3 тыс. человек.