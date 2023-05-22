В российских школах начинаются последние звонки

Несколько мероприятий уже прошли в московских школах 17-19 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Последние звонки начинаются в российских школах с понедельника, все мероприятия пройдут в очном формате. Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало провести их 22 и 23 мая без ковидных ограничений.

Власти Москвы пока не объявляли дату проведения последних звонков в школах. Как убедились корреспонденты ТАСС, несколько мероприятий состоялись в столичных образовательных организациях 17-19 мая. "Школам предоставляется возможность самостоятельно выбрать дату проведения последних звонков", - пояснили ТАСС в одном из учреждений образования.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, точную дату проведения праздничных мероприятий каждое учебное учреждение определяет самостоятельно. При этом для выпускников 9-х классов рекомендовано провести последние звонки 22 или 23 мая, для выпускников 11-х классов - 25 мая.

Для петербургских школьников последние звонки в 2023 году прозвучат 23 мая. Как уточнила ТАСС вице-губернатор города Ирина Потехина, мероприятия пройдут очно во всех школах впервые с начала пандемии коронавируса. "23 числа у нас во всех школах будет последний звонок, в первой половине дня. Каждая школа имеет свое расписание, но в целом первая половина дня у всех. Члены правительства традиционно поедут поздравлять ребят. Мы очень надеемся, что все пройдет хорошо, потому что три года подряд из-за пандемии этот праздник проводился в усеченном формате", - сказала она.

Также 20 мая Министерство просвещения РФ провело онлайн-праздник для выпускников, в рамках которого был дан старт акции "Выпуск`23. Марафон побед: спасибо, учитель!" Как рассказали в пресс-службе министерства, в рамках этого марафона на протяжении месяца будут чествоваться педагоги: ученики и родители опубликуют посты и видеоролики о школьных годах, о своих учителях и наставниках, вдохновлявших на новые открытия и свершения.

"Марафон завершится в единый день выпускных. Самые трогательные истории будут собраны на специальном сайте акции "Марафон побед: спасибо, учитель!", - отмечали в ведомстве. Выпускные вечера, согласно рекомендациям ведомства, в российских школах должны пройти 23 и 24 июня.