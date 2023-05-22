В СФ разработали проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

Это связано с тем, что из-за санкционного давления дилерам стало труднее получать необходимые запчасти

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней, в том числе в связи "с проблемой отсутствия запчастей и разрыва логистических цепочек". Копия документа, направленного вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается рассмотреть продление максимально допустимого срока ремонта, с учетом необходимости заказа и поставки запасных частей, с 30 до 45 рабочих дней", - говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Кутепова, в условиях санкционного давления дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, станции технического обслуживания, страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и разрыва логистических цепочек. "Вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению", - отмечает автор законопроекта.

Как подчеркивает сенатор, на исполнение страховыми компаниями своих обязательств влияют и сроки проведения восстановительного ремонта транспортного средства. Сейчас время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, не должно превышать 30 дней, уточняется в законопроекте. "Срок [ремонта] составляет не более 30 рабочих дней со дня представления транспортного средства на станцию технического обслуживания или передачи такого транспортного средства страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного ремонта, в случае нарушения срока начисляются штрафные санкции. В силу того, что в текущей ситуации соблюдение указанных сроков зачастую становится невозможным, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания", - говорится в документе.

Кроме того, Кутепов направил в правительство еще один законопроект - о разделении сроков ремонта и поставки запасных частей на период до 31 декабря 2024 года. Сенатор предлагает рассмотреть два варианта продления срока восстановительного ремонта авто.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева сообщила, что на фоне сложностей с поставками запчастей в Минфине поддержали увеличение сроков ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней.