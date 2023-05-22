В Токелау ввели карантин после выявления первого случая COVID-19

На такие меры власти островного государства пошли, поскольку не удалось определить источник заражения

СИДНЕЙ, 22 мая. /ТАСС/. Власти тихоокеанского островного государства Токелау объявили карантин после выявления первого случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zeland со ссылкой на правительство страны.

По ее данным, первый с начала пандемии COVID-19 случай инфицирования в Токелау был зафиксирован 21 мая. Пациент изолирован в больнице атолла Нукунону, однако власти приняли решение ввести жесткие карантинные меры на всех трех атоллах, принадлежащих государству.

В Минздраве сообщили, что не знают, когда пациент был инфицирован, а также не могут определить источник заражения, в связи с чем санитарные ограничения будут действовать на всей территории страны.

Токелау - несамоуправляющаяся территория Новой Зеландии, расположенная в южной части Тихого океана. Страна с населением 1,4 тыс. человек (по итогам переписи 2013 года) до настоящего времени считалась полностью свободной от коронавируса.