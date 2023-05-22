Во Владивостоке на замену ветхих теплотрасс направят 2 млрд рублей

В 2023 году число число аварий на теплотрассах Владивостока на фоне аномальных морозов выросло по сравнению с январем 2022 года на 8,7%

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Фонд развития территорий в текущем году выделил 2 млрд рублей на работы по замене теплотрасс во Владивостоке. На эти средства будет заменено 20 км труб, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"В этом году благодаря почти 2 млрд рублей из Фонда развития территорий масштабные работы пройдут на теплотрассах Владивостока, где заменят более 20 километров ветхих труб. Федеральную поддержку окажут и другим приморским муниципалитетам. В течение трех лет в них также выполнят значительные объемы ремонтов коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Приморье завершается отопительный сезон. Последним муниципалитетом, где он еще идет, остается Тернейский муниципальный округ, где отопление будет отключено 26 мая. На остальной части региона стартовали гидравлические испытания теплотрасс, параллельно начинается их ремонт.

Число технологических инцидентов, нарушений и аварий на сетях жилищно-коммунального хозяйства в Приморье в январе 2023 года на фоне аномальных морозов выросло по сравнению с январем 2022 года на 8,7%. В феврале и марте аварии на теплосетях продолжились, несколько раз за это время тысячи жителей Владивостока оставались без тепла и горячей воды. По всем инцидентам прокуратура организовала проверки.

Фонд развития территорий создан правительством РФ путем объединения государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Он создан для формирования комфортных и благоприятных условий проживания в каждом регионе. В 2022 году фонд приступил к предоставлению средств для переселения граждан из аварийного жилья.