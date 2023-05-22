В Москве 22 мая ожидаются дождь с грозой

Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Облачная погода и кратковременный дождь ожидают москвичей в понедельник, местами возможна гроза, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременный дождь, местами возможна гроза. 18-20 градусов в столице, от плюс 16 до 21 [градуса тепла] по области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прогнозируется северо-восточный вечер 2-7 м в секунду, при грозе - порывистый. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, добавил специалист.