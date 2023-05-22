Уилан призвал власти США быстрее добиться его освобождения из заключения в России

Осужденный за шпионаж американец сообщил, что знает о ведущихся по его ситуации переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан хотел бы, чтобы власти США быстрее работали над его освобождением из заключения в России. Об этом он сказал в интервью телекомпании CNN, опубликованном в воскресенье.

"Я сохраняю позитивный настрой и ежедневную уверенность в том, что колеса вращаются. Я просто хотел бы, чтобы они вращались побыстрее", - отметил Уилан, который разговаривал с телеканалом, находясь в исправительной колонии в Мордовии.

По словам Уилана, власти США его заверили, что "не оставят его [дело] без внимания". Его случай, как и дело арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, как считает Уилан, у американских чиновников "в приоритете". "Мне сказали, что правительство неустанно работает над тем, чтобы вызволить меня отсюда и вернуть домой, чтобы затем они смогли сосредоточиться на Эване и его деле", - добавил он.

Уилан заявил телекомпании, что знает о ведущихся по его ситуации переговорах, и призвал власти РФ и США решить вопрос быстро. "Пожалуйста, выполните ваши обещания и обязательства, сделайте мою жизнь и впрямь приоритетной и верните меня домой", - сказал он, обращаясь к американскому президенту Джо Байдену. При этом Уилан утверждал, что "единственное преступление", которое совершил в России, это то, что он "американский гражданин".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград" сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков периодически получает звонки из Белого дома с призывами освободить арестованного в России за шпионаж корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного ранее по той же статье американца Пола Уилана.

Уилан, имеющий гражданство Ирландии, Канады и США, а также подданство Великобритании, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ. Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.