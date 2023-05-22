ВЦИОМ: 27% россиян хотели бы открыть свое дело

Каждый второй респондент положительно оценил условия для развития малого бизнеса в России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. 27% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) хотели бы открыть собственное дело. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в понедельник.

"Доля тех, кто только задумывается о карьере предпринимателя, за 15 лет несколько сократилась. Если в 2008 г. желание открыть свое дело было у 32%, то в наши дни - у 27%. Каждый пятый хотел этого и прежде (22%), еще 5% эта идея пришла недавно", - говорится в сообщении.

За 15 лет доля предпринимателей среди россиян выросла с 4% до 8%, вместе с тем 42% опрошенных никогда не хотели бы иметь свой бизнес, еще 21% хотел раньше, теперь уже нет.

Согласно данным опроса, в окружении 60% респондентов есть предприниматели, положительное отношение к ним испытывают большинство - 92% опрошенных. Каждый второй (50%) также положительно оценивает условия для развития малого бизнеса в России.

Опрос проведен 29 апреля 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.