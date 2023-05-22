В Киеве рассмотрят вопрос лишения Брежнева звания почетного гражданина

Заседание депутатов Киевсовета состоится 25 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Депутаты Киевсовета 25 мая рассмотрят проект решения о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева. Об этом сообщил заместитель городского главы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Под критерии, по которым лишают звания "Почетный гражданин города Киева", подпадает не только генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, но и ряд других лиц, работавших на руководящих должностях КПСС, Коммунистической партии Украины, коммунистических партий других союзных республик СССР", - приводит слова Бондаренко в понедельник украинское издание "Вести".

"Надо полагать, что 25 мая, в канун Дня Киева, традиционно отмечаемого в последнее воскресенье мая, звание почетного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей советской партийной номенклатуры", - добавил он.

Проект постановления о лишении Брежнева звания опубликован на сайте горсовета в марте. Отмечалось, что присвоение звания "сопровождалось вручением отличных от современных наградных атрибутов, которые вернуть в Киевский городской сегодня невозможно".

В феврале власти города Каменского Днепропетровской области Украины, где родился будущий генсек, отказались демонтировать памятник Брежневу, установленный еще при его жизни - в 1976 году. В администрации решили вернуться к рассмотрению этого вопроса после отмены военного положения на Украине. Прижизненный бюст в городе, который тогда назывался Днепродзержинск, установлен, согласно действовавшему в те годы законодательству, после получения Брежневым второй звезды Героя Советского Союза.

Брежнев возглавил КПСС в 1964 году, до этого был председателем Президиума Верховного Совета СССР, еще раньше занимал пост первого секретаря Днепропетровского обкома КПСС. Считается, что при Брежневе возвысились и заняли важные должности в государственном и партийном аппарате многие выходцы с Украины.

Декоммунизация и дерусификация на Украине

К началу 2022 года власти Украины в рамках компании по декоммунизации снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране началась борьба со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В конце декабря министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что за прошлый год было демонтировано 28 памятников Александру Пушкину, девять Максиму Горькому, десятки памятных знаков в честь советских освободителей, было изменено 7,6 тыс. топонимов, связанных с СССР и Россией.