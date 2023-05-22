В Днепропетровской области ограничили водоснабжение из-за отключения насосных станций

Власти рассчитывают, что его удастся восстановить после 13:00 мск

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Водоснабжение отдельных районов Днепропетровской области ограничено после того, как были обесточены насосные станции водоканала Днепр - Западный Донбасс. Об этом сообщил в понедельник глава Днепропетровской областной администрации Николай Лукашук.

"Вниманию жителей Синельниковского и Павлоградского районов. Из-за обесточивания насосных станций водоканала Днепр - Западный Донбасс Синельниковский городской водоканал вынужден ограничить водоснабжение в дома граждан", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе Синельниково частично отсутствует водоснабжение на верхних этажах жилых домов, на нижних этажах вода подается без напора. "Пока что вода есть в резервуарах. Пожалуйста, сделайте запасы", - призвал жителей Лукашук.

Власти рассчитывают, что водоснабжение удастся восстановить после 13:00 мск. Однако работы по запуску насосных станций могут продолжаться и дольше, предупредил глава администрации.

В ночь на понедельник сообщалось о серии мощных взрывов в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и области.