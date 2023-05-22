В профсоюзах прокомментировали идею введения шестидневной рабочей недели

По закону это уже возможно, но требует согласия работников и предполагает дополнительную оплату за сверхурочные работы, отметил замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Работодатели по закону уже сейчас имеют право вводить шестидневную рабочую неделю при согласии работников, однако это предполагает дополнительную оплату за сверхурочные работы. Об этом в понедельник ТАСС сообщил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) работники трудились по шесть и семь дней в неделю.

"Уже сейчас есть возможность привлечения работников к сверхурочным работам. И смысл заключается в том, что это предполагает дополнительную оплату этой работу в повышенном размере. Поэтому никаких проблем в этом смысле сейчас нет. Более того, возможна замена оплаты дополнительным временем отдыха. И привлечение сотрудника к сверхурочным работам возможно с его согласия, а без его согласия - только в ситуациях, описанных в трудовом кодексе, - чрезвычайные ситуации и т. д." - пояснил собеседник агентства.

По мнению Шершукова, ссылки авторов инициативы на Великую Отечественную войну некорректны, так как сейчас проходит специальная военная операция, которая отличается по статусу.

"В глобальном смысле производительность труда у нас заключается не в том, что у нас российский работник работает небольшое количество часов, по количеству рабочего времени мы находимся, грубо говоря, в первой десятке в мире. Вопрос заключается в том, что необходимо более активное техническое перевооружение предприятий и внедрение прогрессивных управленческих методик", - добавил замглавы ФНПР.