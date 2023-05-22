В России заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

Специалисты службы дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборам ребенка в лагерь, ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха в РФ. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В период с 22 мая по 2 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, а также качества детских товаров", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты службы дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборам ребенка в лагерь, ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книг. Кроме того, сотрудники ведомства помогут оформить жалобы в адрес продавца.

"Телефоны региональных горячих линий, а также информация о режиме работы доступны на сайтах управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", - уточнили в пресс-службе.