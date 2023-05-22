В Госдуме назвали идею об увеличении рабочей недели непродуманной

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подчеркнула, что переработки и сейчас разрешены

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Законодательство уже сегодня позволяет гражданам работать сверхурочно при условии соответствующей оплаты. Это подчеркнула ТАСС в понедельник член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (фракция "Единая Россия"), комментируя предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" о введении шестидневной рабочей недели. Депутат назвала идею непродуманной.

"В нашем основном законе - Конституции РФ - установлено 40 [рабочих] часов в неделю. Однако никто не запрещает гражданам брать переработку. Естественно, сверхурочная работа должна соответственно оплачиваться", - указала Стенякина, заметив, что "все эти вопросы находятся в плоскости трудового законодательства, правовых отношений работодателя и работника".

По ее мнению, в вопросе изменения количества рабочих дней в неделю в любую сторону не стоит делать резких движений. "Подобные меры, в случае их принятия, обязательно отразятся на экономических показателях", - считает депутат. Так, указала она, увеличение рабочих дней "вполне может сказаться на ухудшении психологического и физического здоровья людей". "В целом, на мой взгляд, инициатива популистская и непродуманная", - резюмировала парламентарий.

Как сообщили ранее "Известия", ассоциация "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову обращение о введении шестидневной рабочей недели. По мнению авторов, это поможет повысить прочность российской экономики в условиях нынешних вызовов.