22 мая, 08:02,
обновлено 22 мая, 08:14
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили, что в Артемовске осталось еще несколько десятков жителей

Эвакуация мирного населения продолжается, рассказал представитель силовых структур республики

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Еще несколько десятков жителей остались в Артемовске (украинское название - Бахмут), эвакуация мирного населения продолжается. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

Читайте также
Чем известен город Артемовск

"Пока есть четкое понимание, что в Артемовске остались несколько десятков местных жителей. Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эвакуация мирного населения в безопасные места продолжается.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация