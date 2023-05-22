В ДНР сообщили, что в Артемовске осталось еще несколько десятков жителей

Эвакуация мирного населения продолжается, рассказал представитель силовых структур республики

ДОНЕЦК, 22 мая. /ТАСС/. Еще несколько десятков жителей остались в Артемовске (украинское название - Бахмут), эвакуация мирного населения продолжается. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель силовых структур ДНР.

"Пока есть четкое понимание, что в Артемовске остались несколько десятков местных жителей. Но, возможно, цифра будет меняться по мере обследования подвалов домов", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что эвакуация мирного населения в безопасные места продолжается.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.