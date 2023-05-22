В Югре участникам проекта "Музейные маршруты России" покажут места обитания мамонтов

Экскурсия будет происходить в 40 км от Ханты-Мансийска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Участники проекта "Музейные маршруты России" смогут осенью 2023 года посетить места обитания мамонтов и узнать о происхождении животных, их существовании и причинах их вымирания, сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Шумакова в понедельник.

"В ходе всероссийского проекта "Музейные маршруты" участники в сентябре 2023 года смогут посетить местонахождение мамонтовой фауны "Луговское" в 40 км западнее Ханты-Мансийска. Они узнают о происхождении данных животных, их существовании и причинах вымирания", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в целом маршрут по Югре для участников проекта будет двухдневным. В Ханты-Мансийске они смогут посетить государственный художественный музей, музей геологии, нефти и газа, дом-музей народного художника СССР Владимира Игошева, галерею - мастерскую художника Геннадия Райшева, музей Природы и Человека, этнографический музей под открытым небом "Торум Маа" с экспозицией под открытым небом о быте коренных малочисленных народов Севера.

"Двухдневный маршрут представит музеи автономного округа во всем их многообразии. Ханты-Мансийск - уникальная культурная территория, в сердце которой - музейном квартале - на площади в 2 кв. км находится 11 учреждений культуры, шесть из которых музеи, представляющие различные направления формирования коллекций: изобразительное искусство, археология, палеонтология, краеведение, геология", - уточнила она.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Минкультуры России с целью повышения культурной привлекательности регионов России и развития межмузейного сотрудничества. Участниками проекта в 2023 году, помимо Астраханской области, станут Рязанская, Пензенская, Архангельская, Воронежская, Иркутская, Вологодская, Оренбургская области, республики Коми и Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. В рамках мероприятия в Астрахани было подписано соглашение о создании Всероссийской Ассоциации исторических и военно-исторических музеев России. Ассоциация займется оказанием методической помощи по организации музеев специальной военной операции в регионах России и будет способствовать дальнейшей интеграции музеев новых регионов в общее культурное пространство страны.

Мамонт считается одним из символов туристических объектов Югры.