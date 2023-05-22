В Румынии началась всеобщая забастовка работников среднего образования

В акции участвуют более 150 тыс. учителей и 70 тыс. других работников школ

БУХАРЕСТ, 22 мая. /ТАСС/. Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в понедельник в Румынии. Об этом сообщило национальное радио.

По его информации, многие школы в стране оказались закрыты. Когда родители привели детей на уроки, на воротах были вывешены плакаты с надписью: "Требуем приличные зарплаты". Акция протеста организована крупнейшими профсоюзными организациями этого сектора. Румынские учителя и административный персонал требуют главным образом увеличения зарплат. Это первая всеобщая забастовка работников образования в стране за последние 18 лет.

В акции протеста участвуют более 150 тыс. учителей и 70 тыс. других работников школ. Часть школ не принимает участия в забастовке, занятия в них продолжаются как обычно.

Последний раунд переговоров представителей профсоюзов и правительства завершился 21 мая неудачей. "Забастовка будет продолжаться до тех пор, пока правительство не предложит реальное решение с ясными перспективами", - заявил председатель федерации профсоюзов работников образования "Спиру Харет" Мариус Овидиу Нистор. Таким образом, подведение итогов учебного года находится под вопросом.

В понедельник также начинается двухчасовая предупредительная забастовка работников системы высшего образования Румынии, которые также настаивают на повышении зарплат.