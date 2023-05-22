Представительство Би-би-си в Индии получило повестку в суд из-за фильма о Моди

В иске утверждается, что в фильме "содержатся сведения, порочащие Индию, ее судебную систему и премьер-министра страны Нарендру Моди"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Высокий суд Нью-Дели в понедельник вызвал руководство местного представительства британской вещательной корпорации Би-би-си на заседание по иску о распространении порочащих сведений, содержащихся в документальном фильме о премьер-министре Индии Нарендре Моди. Об этом сообщило в понедельник агентство Press Trust of India.

По его информации, в иске утверждается, что в снятом корпорацией фильме "содержатся сведения, порочащие Индию, ее судебную систему и премьер-министра страны Нарендру Моди". "Тем самым был нанесен ущерб репутации Индии", - цитирует агентство судебную инстанцию. Заседание запланировано на 15 сентября.

По данным портала Bar and Bench, иск подала неправительственная организация из родного для Моди штата Гуджарат "Правосудие под следствием". Это не единственный связанный с фильмом иск, который будет рассматриваться в Дели. Как напоминает портал, 26 августа окружной суд Дели заслушает стороны по другому иску, который подал представитель правящей в стране партии "Бхаратия Джаната парти" Кумар Сингх. Последний требует от суда вынести предписание Би-би-си и интернет-сервисам заблокировать доступ к документальной ленте.

Ранее представители Правоприменительного департамента Министерства финансов Индии провели обыски в представительстве Би-би-си в Нью-Дели и допрос его сотрудников в связи с возможными нарушениями валютных операций, правил трансфертного ценообразования и уклонении от уплаты налогов. В отношении местного подразделения Би-би-си ведется расследование с целью установления правонарушений, а также несоблюдения закона о прямых иностранных инвестициях.

Это произошло вскоре после выхода в эфир в январе в Великобритании первой части документальной ленты "Индия: вопрос Моди" (India: The Modi Question), которая вызвала возмущение в южноазиатской республике. МИД Индии назвал фильм "пропагандистским" и "предвзятым", предназначенным для продвижения определенных дискредитирующих установок в духе отжившего колониального мышления.

В Индии показ фильма был заблокирован. Согласно данным местных СМИ, в его первой серии рассказывается о периоде, когда индийский премьер был главным министром западного штата Гуджарат (с 2001 по 2014 год). В 2002 году в этом штате произошли столкновения между мусульманами и индусами, в ходе которых, по разным оценкам, погибли более 1 тыс. человек.