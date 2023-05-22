Более 4 тыс. школьников Москвы узнали о личностных навыках на классных часах с психологами

Также по материалам некоторых коуч-сессий создали классные часы в Библиотеке МЭШ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 4 тыс. школьников из 36 московских школ стали участниками проекта "Классный час с городским психолого-педагогическим центром" в этом учебном году. Дети узнавали об особенностях человеческой психики, о личностных навыках, учились контролировать свое поведение и осваивали новые способы общения со сверстниками и взрослыми, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С сотрудниками городского психолого-педагогического центра (ГППЦ), а также педагогами-психологами, победителями и лауреатами профессиональных конкурсов школьники встречались на коуч-сессиях. С помощью реальных кейсов в интерактивном формате участники находили грамотные выходы из повседневных ситуаций по взаимодействию друзьями, с учителями и родителями. Все полученные школьниками навыки помогут развитию личности и успешной адаптации в обществе", - рассказала методист ГППЦ Татьяна Цымлова.

Она добавила, что психологи помогали школьникам найти свои сильные стороны, определить тип характера, научиться основам эффективной и уважительной коммуникации, правилам самопрезентации и многим другим универсальным навыкам. Самыми популярными в этом году стали такие темы: отличия фактов от суждений, безопасное общение в сети, влияние музыки на человека и другие. На занятиях именно по этим темам было зарегистрировано наибольшее количество участников.

"С ребятами шестого класса мы принимали участие в коуч-сессии "Как все успеть и ничего не упустить". Ребятам понравилась тема, и они с удовольствием обратили внимание на некоторые приемы организации своего времени. Интересно было наблюдать за детьми, за особенностями их взаимодействия", - подчеркнула педагог-психолог школы № 1987 Олеся Жданова.

По материалам некоторых коуч-сессий создали классные часы в Библиотеке МЭШ. Сценарии классных часов и другие материалы специалистов ГППЦ можно найти по тегу #класснаяпсихология.