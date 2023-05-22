Более 600 спортивных и детских площадок появились в кварталах реновации в Москве

Мэр города Сергей Собянин также отметил, что в рамках программы реновации с 2017 года ввели в эксплуатацию 249 новостроек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 600 спортивных и детских площадок разместили во дворах рядом с новостройками, возведенными в рамках программы реновации. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обустроили 1,6 млн кв. м дворовых территорий в рамках программы реновации. Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома", - написал мэр.

Он добавил, что рядом с новостройками разместили больше 600 спортивных и детских площадок. Учитывается индивидуальная концепция дворов.

"В рамках программы реновации [с 2017 года] ввели в эксплуатацию 249 новостроек. Всего предусмотрено расселение 5 175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей", - отметил Собянин.