В Алма-Ате открылся первый российско-казахстанский образовательный кампус в сфере химпрома

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что это международный образовательный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов для предприятий химической промышленности республики

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый в СНГ сетевой образовательный кампус Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева и Таразского регионального университета (ТарРУ) имени М. Х. Дулати открылся в Алма-Ате 21 мая, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки в понедельник.

"В Алматы 21 мая состоялось торжественное открытие первого в СНГ сетевого образовательного кампуса Российского химико-технологического университета имени (РХТУ) Д. И. Менделеева и Таразского регионального университета (ТарРУ) имени М. Х. Дулати", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это международный образовательный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов для предприятий химической промышленности Республики Казахстан. Индустриальным партнером кампуса выступает компания "Казфосфат" - лидер рынка Казахстана по производству фосфорсодержащей продукции и ключевой заказчик кадров в области химических технологий.

"Мы поддерживаем и развиваем разные форматы взаимодействия между российскими университетами и вузами стран СНГ, в том числе сетевые образовательные форматы и программы двойных дипломов. Важнейшее значение имеет участие в этой работе индустриальных партнеров, заинтересованных в высококвалифицированных кадрах", - отметил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, чьи слова приводятся в сообщении ведомства.

В Минобрнауки рассказали, что в 2023 году в рамках сетевого кампуса запускается первая двухдипломная образовательная программа "Технология неорганических веществ", основным направлением которой будет производство удобрений. Первый набор на программу пройдет летом. Поступить можно будет как на первый курс, так и перевестись на второй и третий курсы программы из других университетов Казахстана, отметили в министерстве.

Для первокурсников предусмотрено 175 мест, второго и третьего курсов - по 150 мест. Выпускники программы бакалавриата получат два диплома - РХТУ им. Д. И. Менделеева и ТарРУ им. М. Х. Дулати. Также в 2023 году пройдет набор на 15 мест в магистратуру.