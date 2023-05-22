На юге России и Северном Кавказе до конца недели прогнозируют грозовые дожди

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков, температура воздуха будет соответствовать климатической норме

ТАСС, 22 мая. Дожди, местами сильные и с грозами, продлятся на юге России и Северном Кавказе до конца недели. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Практически везде на юге России и Северном Кавказе до конца недели погода будет с переменной облачностью, кратковременными дождями и грозами. Причем дожди будут носить послеполуденный характер с сохранением в вечернее время. В Калмыкии и Астраханской области, которые являются засушливыми регионами, также не обойдется без дождей. При этом температура воздуха на юге России будет соответствовать климатической норме", - сказал он.

В Ростове-на-Дону сильные дожди, местами с грозами, прогнозируются 24 мая. 23 мая воздух прогреется до +23...+25 градусов тепла, 24 мая столбики термометров опустятся до +21...+23 градусов, до конца недели температура воздуха составит +22...+24 градуса.

Послеполуденные дожди будут характерны и для Краснодара. 23 мая - до +25...+27 градусов тепла, затем после прохождения холодного фронта похолодает до +23...+25 градусов. В Сочи аналогичная ситуация: кратковременные дожди, воздух прогреется во вторник до +26...+28 градусов, с 24 мая температура воздуха будет держаться на отметке +21...+23 градуса тепла.

В Севастополе на этой неделе продержится прохладная погода с температурным режимом до +18...+20 градусов тепла. Во Владикавказе и Нальчике 23 и 24 мая - до +25...+27 градусов, во второй половине недели - до +23...+25 градусов. Практически каждый день в Северной Осетии - Алании и Кабардино-Балкарии будут идти грозовые ливни.