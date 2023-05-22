В России стабилизировалась обстановка с природными пожарами

В 15 субъектах действуют 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га, сообщили в МЧС РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ситуация с природными пожарами на территории России стабилизировалась, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Обстановка с природными пожарами за прошедшую неделю стабилизировалась. На сегодняшний день в 15 субъектах действуют 78 очагов на площади более 6,4 тыс. га", - сказали в МЧС.

С пожарами борются более 1,2 тыс. человек и 260 единиц техники.

Также, по данным МЧС, улучшилась ситуация с паводками. В семи регионах остаются подтопленными семь жилых домов, 279 приусадебных участков, пять низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог. Вода сошла с затопленных ранее территорий Иркутской области, из пунктов временного размещения все люди вернулись в свои дома.