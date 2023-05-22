В Молдавии оператор мобильной связи Orange сообщил о сбое в работе сети

Абоненты могут столкнуться со сложностями при совершении звонков, предупредили в компании

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Молдавии оператор мобильной связи Orange сообщил о сбоях в работе своей сети, что может вызвать сложности при совершении звонков. Как указали в понедельник в пресс-службе компании, абонентам лучше использовать для общения мессенджеры, так как проблем с интернетом нет.

"У вас могут возникнуть некоторые трудности с совершением голосовых вызовов на номера Orange. Наши инженеры уже работают над устранением этой проблемы. Услуга доступа в интернет функционирует в нормальном режиме", - говорится в сообщении.