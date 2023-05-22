Владельцы абонементов в "Оренпарк", где рухнула карусель, не могут вернуть деньги

По их словам, кассы закрыты

ТАСС, 22 мая. Жители Оренбурга не могут вернуть годовые абонементы в "Оренпарк", где в начале мая обрушилась карусель, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области в понедельник.

"В управление Роспотребнадзора по Оренбургской области поступает информация от жителей Оренбурга о невозможности возврата приобретенных годовых абонементов для использования их на территории "Оренпарка". Как указывают граждане, на самой карте отсутствует наименование хозяйствующего субъекта, предоставляющего данную услугу; кассы, где они приобретались, закрыты; объявлений нет", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, покупатели могут отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время. Организация, получившая предварительный платеж, обязана его вернуть в случае неисполнения обязательств. Держателям карт рекомендовали обратиться в управление Роспотребнадзора для подачи заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов потребителей.

6 мая в "Оренпарке" в Оренбурге во время работы аттракциона "Цепочка" произошло обрушение опорной колонны. В УМВД по области сообщили, что в результате пострадали около 20 человек. В мэрии Оренбурга отметили, что причиной падения кабинок карусели стала поломка механизма. В связи с ЧП возбудили несколько уголовных дел.