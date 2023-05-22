В "Движении первых" не обсуждают смены названия

Идет работа над атрибутикой организации, сообщил ее председатель Григорий Гуров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Смена названия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" сейчас не обсуждается, идет работа над атрибутикой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель движения Григорий Гуров, добавив, что участники сами решают, как именовать себя.

"Речи о смене названия пока не идет. Речь идет о том, чтобы движение сейчас развивалось, если ребята возьмут какое-то самоназвание потом, определят, как они хотят называться (участники "Движения первых", пионеры), это будет их решение", - сказал он. Глава правления РДДМ напомнил, что нынешнее название участники движения выбрали после продолжительной дискуссии.

Гуров заметил, что изначально при создании движения был заложен принцип, по которому название определят сами дети. "Оно рождалось изнутри движения", - указал он, признав, что при этой работе учитывался в том числе и опыт пионерской организации. "Это не аналогия, но это продолжение по большому счету", - добавил глава правления РДДМ.

По словам Гурова, руководство движения также дало своим организациям в регионах возможность самим определяться с атрибутикой. "Есть регионы, у которых до сих пор живут [пионерские] галстуки. Есть регионы, где их нет, - сказал он. - Мы дали возможность выбирать: кто-то какие-то браслеты делает, кто-то интересные кепки, кто-то с дизайнерами работает над интересными майками или худи". "Недавно приезжали ребята и говорили, что хотели бы фирменные кроссовки или фирменные кеды. Она [атрибутика] сейчас вырабатывается в каждом регионе по-своему. Мы это сводим", - резюмировал он.