22 мая, 10:01

Белгородский губернатор опроверг информацию об эвакуации жителей Шебекинского округа

Вячеслав Гладков призвал жителей региона верить только официальным источникам

БЕЛГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об эвакуации жителей Шебекинского городского округа. О ложной информации он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сейчас, вижу, идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от шебекинской администрации. Это вранье, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение - мы сразу всю необходимую информацию предоставим", - сказал он.

Гладков призвал жителей Белгородской области верить только официальным источникам. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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