Глава ВОЗ заявил о сохранении угрозы появления нового опасного штамма коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны активизировать подготовку к новым чрезвычайным ситуациям в здравоохранении

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Угроза появления нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, которое приведет к резкому росту заболеваемости и смертности от COVID-19, сохраняется. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Он напомнил, что о завершении связанного с ковидом режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении было объявлено чуть более двух недель назад, 5 мая. "Завершение COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы, которую COVID-19 представляет для здравоохранения", - сказал Гебрейесус, добавив: "Сохраняется угроза появления еще одного варианта [коронавируса], способного вызвать новый всплеск заболеваемости и смертности".

Как подчеркнул генеральный директор, сохраняется также "угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом". Он призвал страны активизировать подготовку к новым чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, подчеркнув, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 17 мая 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 766 440 796 случаев заражения коронавирусом и 6 932 591 летальный исход, сделано 13 352 935 288 прививок. Генеральный директор ВОЗ на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

Делегации, участвующие в 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая продлится по 30 мая, обсудят актуальные вопросы охраны здоровья в мире, включая подготовку к новым пандемиям, примут программу и бюджет на 2024-2025 годы. На главный ежегодный форум ВОЗ приглашены представители 194 государств - членов этой организации. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Помимо вопросов обеспечения всеобщего доступа к здравоохранению в мире и улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации делегаты рассмотрят стратегию в таких областях, как охрана здоровья женщин, детей и подростков, беженцев и мигрантов, недопущение выпуска фальсифицированных и не соответствующих стандартам лекарств, борьбу с неинфекционными заболеваниями.