В Республике Сербской почтили память погибших из-за блокады Запада 12 младенцев

Они задохнулись в 1992 году в инкубаторах после запрета ООН пропустить гуманитарный рейс с кислородом из Белграда

БЕЛГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Память 12 младенцев, задохнувшихся в 1992 году в боснийской Баня-Луке в инкубаторах после запрета ООН пропустить гуманитарный рейс с кислородом из Белграда, почтили в Республике Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ). Об этом в понедельник сообщил телеканал РТРС.

Церемония памяти прошла на кладбище возле памятника умершим детям. После поминальной службы присутствующие возложили к памятнику цветы и зажгли свечи. Как заявил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, "смерть 12 младенцев - это преступление, которое не может быть ни забыто, ни прощено".

"Вот почему мы собираемся в этом месте каждый год, чтобы напомнить себе об этом преступлении. Мировые державы заслужили наказание за это преступление, потому что тогда кислород мог быть доставлен по суше в Баня-Луку, а мог быть организован и гуманитарный рейс", - подчеркнул Вишкович.

"К сожалению, рука зла мировых держав отняла у них [младенцев] право дышать, право на жизнь, они их самовольством были осуждены на смерть. Такое не прощают", - заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Решением Совета Безопасности ООН в мае-июне 1992 года были запрещены международные полеты, в том числе с кислородными баллонами, из Белграда в Баня-Луку, в результате чего погибли 12 новорожденных младенцев, находившихся в инкубаторах. Датой памяти этих трагических событий было принято 22 мая, поскольку именно в этот день в 1992 году из-за нехватки кислорода умер первый из 12 младенцев. Блокада длилась до 19 июня.