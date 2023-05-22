Около 350 тыс. жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почти 350 тыс. жителей Московской области, переболевшие коронавирусной инфекцией, прошли углубленную диспансеризацию после пандемии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Коронавирус не проходит бесследно, зачастую вызывая различные осложнения. Опасные патологии могут развиться даже в том случае, если болезнь протекала в легкой форме. Вовремя выявить заболевания поможет углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. С начала года ее прошли более 80 тыс. человек, а всего - почти 350 тыс. переболевших", - рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Диспансеризация проводится бесплатно в два этапа, по полису ОМС, и предназначена для выявления патологий, которые мог вызвать коронавирус: это сердечно-сосудистые, эндокринные, заболевания органов дыхания. Первый этап включает в себя такие исследования как общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап - компьютерную томографию легких, эхо-кг, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления не ранее, чем через 60 дней после выздоровления.