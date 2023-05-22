Минздрав назвал закрытие офиса ВОЗ в Москве политизированным решением

Замглавы ведомства Сергей Глаголев отметил, что офис финансировался Россией и успешно предоставлял помощь нуждающимся странам в преодолении "бремени неинфекционных заболеваний в течение десяти лет"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минздрав России считает политизированным решением закрытие московского офиса Всемирной организации здравоохранения ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. Об этом в понедельник заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"К сожалению, отмечаем тревожные нотки продолжающейся политизации, примером чего является вопиющее лишение Российской Федерации суверенного права выступать страной нахождения географически удаленного офиса [Всемирной организации здравоохранения] по профилактике неинфекционных заболеваний в ходе специальной сессии регионального европейского комитета, прошедшей 15 мая этого года", - сказал он.

Он отметил, что московский офис финансировался Россией и успешно предоставлял помощь нуждающимся странам в преодолении "бремени неинфекционных заболеваний в течение десяти лет".

"Принятое спецсессией решение противоречит духу сотрудничества и уставу Конституции Всемирной организации здравоохранения. Создан прецедент закрытия проектов исключительно по политическим интересам узкой группы государств", - подчеркнул замминистра.

15 мая Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел в понедельник специальную сессию, большинство участников которой проголосовали за закрытие московского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними.