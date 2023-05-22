Цивилев заявил, что в Кузбассе все школьники пройдут медосмотр до начала летних каникул

Профосмотры проводят непосредственно в образовательных учреждениях выездные бригады врачей

КЕМЕРОВО, 22 мая. /ТАСС/. Все школьники Кемеровской области пройдут медосмотр до начала летних каникул. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев, его слова приводит в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Здоровью подрастающего поколения мы уделяем самое пристальное внимание. Поэтому было принято решение - до начала летних каникул всех школьников без исключения обследовать, чтобы при необходимости родители могли вне учебного процесса решить вопросы со здоровьем детей, и следующий учебный год они начали с новыми силами", - сказал Цивилев.

Согласно данным пресс-службы, на текущий год запланирован осмотр 469 тыс. 504 детей, в том числе 304 тыс. 932 школьников. На сегодняшний день у врачей побывали 280 тыс. обучающихся, у 19 тыс. 245 из них впервые выявили различные патологии, 17 тыс. 520 уже взяты на диспансерный учет и получают лечение, остальные дети отправлены на дообследование для уточнения диагноза.

Профосмотры проводят непосредственно в образовательных учреждениях выездные бригады врачей. Дети проходят осмотр по группам, сформированным в соответствии с полом и возрастом, в день до 150 человек. Графики согласовываются с руководством школы и родителями, которые заполняют добровольное информированное согласие на осмотр ребенка.

Для каждого возраста определен свой перечень исследований, отметили в пресс-службе. Младшие школьники сдают анализы крови и мочи, первоклассников дополнительно осматривают педиатр, невролог, стоматолог, офтальмолог и оториноларинголог. Для осмотра 15-летних учеников к бригаде врачей присоединяются уролог-андролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, подростковый психиатр, а также травматолог-ортопед и детский хирург.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день 100% школьников прошли профилактические осмотры в девяти муниципалитетах: Топках, Полысаеве, Осинниках, поселке городского типа Краснобродский, Ижморском, Крапивинском, Прокопьевском, Чебулинском и Яйском округах.