Сторонники партии "Шор" пикетируют здание суда, где рассматривают итоги выборов в Гагаузии

Демонстранты принесли с собой плакаты "Прочь руки от Гагаузии", "Наш глава - наш выбор", "Требуем справедливого решения"

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Сотни сторонников молдавской партии "Шор" пикетируют здание Апелляционной палаты Комрата с требованием признать победу на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Как передает корреспондент ТАСС с места события, демонстранты принесли с собой плакаты "Прочь руки от Гагаузии", "Наш глава - наш выбор", "Требуем справедливого решения".

Выступающие на митинге депутаты Народного собрания Гагаузии и гражданские активисты выражают обеспокоенность, что выборы могут признать несостоявшимися из-за критики процесса голосования со стороны руководства Молдавии.

В это время суд рассматривает итоговый отчет ЦИК Гагаузии, согласно которому Гуцул получила 52,34% голосов, ее оппонент Григорий Узун, представляющий Партию социалистов Республики Молдова, - 47,66%. Узун уже признал поражение.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Действия центральных властей вызвало возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии.

Согласно Кодексу о выборах Гагаузии, Апелляционная палата Комрата объявляет выборы состоявшимися, а кандидата - избранным главой автономии. После этого созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства.