Минпросвещения обсудит возможность участия детей до 14 лет в проекте "Пушкинская карта"

Сейчас участие в проекте ограничивается возрастом от 14 до 22 лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Идея дать возможность детям младше 14 лет участвовать в проекте "Пушкинская карта" является правильной, Минпросвещения РФ обсудит такую возможность с Минкультуры, которое является создателем проекта. Об этом в понедельник сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В ходе открытия Форума школьных театров одна из педагогов предложила Кравцову рассмотреть такую возможность, чтобы дети младше 14 лет могли посещать учреждения культуры по Пушкинской карте. Сейчас участие в проекте ограничивается возрастом от 14 до 22 лет.

"Что касается Пушкинской карты, то здесь ситуация следующая. Почему с 14 лет, потому что есть определенные организационные вопросы, в том числе вопросы с финансами. Но я не исключаю, что сама идея-то правильная. Давайте мы с министерством культуры по крайней мере проработаем, поймем, в чем ограничения, это их проект, что можно сделать для того, чтобы дать ребятам более младшего возраста участвовать в проекте "Пушкинская карта", - сказал он, выступая на открытии форума.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью молодые люди могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год.