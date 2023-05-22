За пять лет 20 млн человек зарегистрировались для участия в проектах платформы РСВ

По словам генерального директора платформы Алексея Комиссарова, участники представляют все 89 регионов России и 150 стран мира

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество регистраций для участия в проектах платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) за пять лет достигло 20 млн. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор платформы Алексей Комиссаров на пресс-конференции в ТАСС.

"За пять лет сделано очень многое. Мы с гордостью рассказываем о том, что количество регистраций на наши проекты достигло 20 млн, причем участники представляют все 89 регионов нашей страны и 150 стран мира. Две трети участников - это молодежь, и молодежь остается нашей главной целевой аудиторией, но есть и взрослые участники, есть те, кому даже за 90", - сказал он.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина 22 мая 2018 года. Платформа объединяет 26 проектов, среди них - конкурс управленцев "Лидеры России", клуб "Эльбрус", Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход", Всероссийский конкурс "Большая перемена", проект "Топ-блог", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства".