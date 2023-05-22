Мобилизованные граждане и их семьи заключили более 3 тыс. соцконтрактов

Директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин сообщил, что больше половины из них заключили контракт для преодоления трудных жизненных ситуаций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мобилизованные граждане и члены их семей заключили более 3 тыс. социальных контрактов с февраля 2022 года. Больше половины (53,1%) из них заключили контракт для преодоления трудных жизненных ситуаций, сообщил в понедельник директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Галкин.

"По предварительным данным, в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года с мобилизованными гражданами, а также с их семьями было заключено 3 385 социальных контрактов. В основном это контракты по преодолению ТЖС (трудных жизненных ситуаций - прим. ТАСС) - 1 797 социальных контрактов, это чуть более 50%", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации "Пути повышения эффективности государственной социальной помощи на основании социального контракта в целях улучшения материального положения граждан и семей с детьми. Лучший опыт регионов".

Согласно данным из презентации Галкина, также 688 (20,3%) соцконтрактов были заключены для поиска работы, 538 (15,9%) - для открытия своего дела и 362 (10,7%) - для развития личного подсобного хозяйства.

Он напомнил, что в случае мобилизации человека, действие социального контракта или приостанавливается путем продления срока его действия, или соцконтракт расторгается досрочно "по уважительной причине в случае невозможности исполнения гражданином мероприятий социальной адаптации".

С помощью соцконтракта можно преодолеть трудную жизненную ситуацию, найти работу, открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство. Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах.